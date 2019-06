Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiater Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (07.06.2019) in einem Lebensmittelmarkt an der Unterländer Straße einen 21-Jährigen festgenommen. Der Tatverdächtige entwendete gegen 14.30 Uhr einer 85 Jahre alten Frau einen 50-Euro-Schein. Als die Geschädigte versuchte, den Mann festzuhalten, stieß dieser einen Einkaufswagen gegen die Beine der älteren Dame, so dass diese zu Fall kam und sich leicht am Kopf und Ellenbogen verletzte. Der Täter konnte von einem Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 21-jährige gambische Staatsbürger wird am Samstag (08.06.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell