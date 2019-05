Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zweiräder gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen, -Ost (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag (05.05.2019) bis Montag (13.05.2019) einen Motorroller in Stuttgart-Zuffenhausen und ein Motorrad in Stuttgart-Ost gestohlen. Die unbekannten Täter drangen am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 15.00 Uhr auf unbekannte Art in eine Tiefgarage an der Schwieberdinger Straße ein und stahlen einen schwarzen Motorroller des Herstellers Aprilia mit dem Versicherungskennzeichen 141VUN im Wert von mehreren Hundert Euro. In der Kniebisstraße betraten die Täter zwischen Freitag (10.05.2019), 20.00 Uhr und Montag (13.05.2019), 21.00 Uhr einen Hinterhof und stahlen eine schwarze BMW R 1250 RS Adventure mit dem amtlichen Kennzeichen FB-RZ 52 im Wert von rund 25.000 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 beziehungsweise des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell