Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau von rabiatem Täter beraubt

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am späten Samstagabend (11.05.2019) eine Frau beraubt. Eine 50-Jährige war gegen 22.40 Uhr im Bereich der Melanchthonstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem Unbekannten von hinten angegangen wurde. Der Mann wollte ihr die über die Schulter getragene Stofftasche entreißen. Die Frau versuchte, ihr Eigentum festzuhalten, der Täter zog jedoch so heftig, dass sie zu Boden stürzte, wobei sie sich leicht verletzte und die Tasche losließ. Der Unbekannte flüchtete anschließend mit der grau-schwarz gemusterten Tasche mit pinkfarbenen Buchstaben in Richtung Benzstraße. Zum Täter ist lediglich bekannt, dass er ca. 25 Jahre alt ist und einen dunklen Teint hat. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke mit Kapuze und einer dunklen Hose. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/8990-5778 entgegen.

