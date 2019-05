Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rauschgift im Auto gefunden

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei haben am Dienstag (30.04.2019) in der Heilbronner Straße zwei 23 und 25 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, Rauschgift illegal besessen zu haben. Die Männer gerieten mit ihrem Auto gegen 17.45 Uhr auf Höhe der Sieglestraße in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten entdeckten auf der Beifahrerseite, wo der 25-Jährige saß, einen Beutel mit weißem Pulver. Es handelte sich um zirka fünf Gramm mutmaßliches Kokain. Bei der anschließenden Durchsuchung des Innenraums fanden die Beamten darüber hinaus rund 100 Gramm Marihuana und eine Feinwaage. Die Männer wurden nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt.

