Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall - drei Leichtverletzte

Stuttgart-Ost (ots)

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von zirka 18000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (13.04.2019) gegen 19.00 Uhr im Abfahrtsbereich der B14 zur B10 in Fahrtrichtung Esslingen ereignet hat. Eine 25-Jährige bremste ihren Pkw Audi grundlos stark ab, so dass eine 42-Jährige mit ihrem VW Golf auffuhr und eine nachfolgende 20-Jährige mit ihrem Smart gegen das Heck ihres Fahrzeugs prallte. Die 42-Jährige sowie die 20-Jährige und ihre 24-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen.

