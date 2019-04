Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Räuberischer Ladendiebstahl

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (02.04.2019) in einem Geschäft am Wollgrasweg einen 18 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der junge Mann hielt sich gegen 13 Uhr in dem Geschäft auf, nahm zwei Päckchen Tabak aus der Auslage und wollte, ohne zu bezahlen, gehen. Eine Angestellte bemerkte dies und stellte sich dem Tatverdächtigen in den Weg. Der 18-Jährige stieß daraufhin die Angestellte sowie ihren Kollegen zur Seite und flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann im Rahmen der Fahndung an seinem Wohnort fest. Der pakistanische Staatsangehörige ist am Mittwoch (03.04.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt worden, der Haftbefehl erließ.

