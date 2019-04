Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schwelbrand

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Bei einem Schwelbrand in einem Gebäude an der Uhlbacher Straße ist am frühen Mittwochmorgen (03.04.2019) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 05.10 Uhr Brandgeruch im Haus und alarmierte die Feuerwehr. Rettungskräfte evakuierten das Gebäude und löschten den Brand. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt den Schwelbrand ausgelöst haben. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

