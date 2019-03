Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handwagen rollt Straße hinab - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Mittwochnachmittag (27.03.2019) an der Hohentwielstraße ein Handwagen eines Briefträgers die Straße hinabrollte und mit einem am Straßenrand abgestellten Motorrad zusammengestoßen ist. Der 38 Jahre alte Briefträger lehnte seinen Handwagen gegen 14.20 Uhr an der Hohentwielstraße, auf Höhe der Hausnummer 173, gegen eine Hauswand, um einen Brief zuzustellen. Als der Mann zu seinem Wagen zurückkehrte, war dieser verschwunden und eine bislang unbekannte Frau in einem silbernen Kombi mit Heilbronner Zulassung machte den Postboten darauf aufmerksam, dass der Handwagen die Straße hinabrollte und mit einem am Straßenrand geparkten Motorrad zusammenstieß. Auf Höhe der Hausnummer 176 fand der Mann seinen Handwagen sowie ein umgefallenes Motorrad. Die hinzugerufenen Polizeibeamten gehen derzeit davon aus, dass am Handwagen die Bremse angezogen war und der Wagen von einem Dritten mutwillig die Straße hinabgestoßen wurde. Zeugen, insbesondere die bislang unbekannte Frau, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Polizeipräsidium Stuttgart

