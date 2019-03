Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Stadtbahn geschleudert

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 51 Jahre alter Renault-Fahrer ist am Mittwochnachmittag (27.03.2019) in der Heilbronner Straße nach einer Kollision mit einem Audi von der Fahrbahn abgewiesen worden und auf die Stadtbahngleise geraten. Der 20 Jahre Audi-Fahrer befuhr gegen 13.40 Uhr die Heilbronner Straße in auswärtige Richtung. Kurz vor der Friedhofstraße wollte er vom linken Fahrstreifen, der dort endet, auf den mittleren Fahrstreifen einfädeln. Hierzu beschleunigte er offenbar sein Fahrzeug, um sich vor den vor ihm fahrenden Renault zu setzen. Hierbei kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Renault schleuderte anschließend auf die Stadtbahngleise und kollidierte dort mit der Stadtbahn der Linie U7. Der Renault-Fahrer sowie ein Fahrgast in der Bahn erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Stadtbahnverkehr wurde bis 15.40 Uhr über die Nordbahnhofstraße umgeleitet. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei bittet unter +4971189904100 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell