Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte der Verkehrspolizei haben am Mittwochnachmittag (27.03.2019) in der Heilbronner Straße Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Rotlichtüberwachung durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 17.00 Uhr kontrollierten die Beamten den Verkehr in der Heilbronner Straße auf Höhe des Pragsattels in Fahrtrichtung Zuffenhausen. 16 Autofahrer missachteten in dieser Zeit das Rotlicht der Ampel. Zudem benutzten weitere elf Fahrer ein Mobiltelefon. Bei der Kontrolle eines 28 Jahre alten Mazda-Fahrers, der zuvor das Rotlicht missachtete, stellten die Beamten technische Veränderungen am Fahrzeug fest. Das Auto wurde zur Begutachtung beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell