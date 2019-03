Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 29-Jähriger mit Beil verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (27.03.2019) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 29-Jährigen mit einem Beil schwer verletzt zu haben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drang der 45-jährige Tatverdächtige, der wie der Geschädigten ein Einzelzimmer in einem Mehrfamilienhaus an der Bissinger Straße bewohnt, gegen 07.00 Uhr in das Zimmer seines 29-jährigen Nachbarn ein und ging unvermittelt mit einem Beil auf diesen los. Der 29-Jährige, der sich zu diesem Zeitpunkt noch im Bett befand und sich gegen den Angriff zur Wehr setzte, erlitt dabei schwere Verletzungen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch in der Wohnung des Opfers fest. Wie der 45-Jährige in die Wohnung seines Nachbarn kam ist derzeit noch unklar. Bezüglich der Motivlage gibt es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Tatverdächtigen. Der 45 Jahre alte Deutsch-Kasache wird im Laufe des Donnerstags (28.03.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

