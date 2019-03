Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Büros eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag (26.03.2019) auf Mittwoch (27.03.2019) in zwei Büros in Stuttgart Vaihingen eingebrochen. Zwischen 21:00 Uhr und 07:15 Uhr hebelten unbekannte Täter mehrere Fenster einer Gärtnerei an der Straße Im Johannesgraben auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Die Täter stahlen mehrere Hundert Euro Bargeld und ein Kartenlesegerät. Ferner haben die Unbekannten ein Lesegerät für den Paketversand mutwillig beschädigt. Zwischen 18:00 Uhr und 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter die Fenster eines Bürocontainers an der Robert-Leicht-Straße auf. Sie durchwühlten den Container und versuchten einen Safe aufzubrechen. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Sie erbeuteten ein Laptop im Wert von mehreren Hundert Euro und einen Baseballschläger. Diesen fanden die Beamten später auf einem Spielplatz an der Paradiesstraße. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Vaihingen unter der Telefonnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell