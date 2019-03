Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Kindergarten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang/-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag (21.03.2019) in Botnang und Feuerbach in Kindergärten eingebrochen. An der Paul-Lincke-Straße hebelten Einbrecher zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr eine Tür auf der Rückseite des Gebäudes auf. Anschließend durchsuchten und durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Sie erbeuteten wenige Euro Münzgeld. Zwischen 19:30 Uhr und 07:20 Uhr brachen Unbekannte ebenfalls mit der gleichen Vorgehensweise in einen Kindergarten an der Hohewartstraße ein. In diesem Fall gingen die Täter offenbar leer aus. In beiden Fällen gelangten die Unbekannten durch Übersteigen der Zäune auf die jeweiligen Grundstücke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße oder unter der Rufnummer +4971189903800 mit dem Polizeirevier 8 Kärtnerstraße in Verbindung zu setzen.

