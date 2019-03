Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Lagerraum

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Einbruch in einen Lagerraum an der Kupferstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (21.03.2019) Wasserbasislack im Wert von über 10.000 Euro gestohlen. Die Täter öffneten zwischen 19.30 Uhr und 06.45 Uhr das Rolltor des Lagerraums und stahlen 120 Packungen Wasserlacke. Anschließend schlossen sie das Rolltor wieder und flüchteten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 entgegen.

