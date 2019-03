Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß zweier Pkw

Stuttgart - Feuerbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 36.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend (18.03.2019) in Stuttgart-Feuerbach ereignet hat. Eine 58-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die Feuerbacher-Tal-Straße von Botnang kommend in Fahrtrichtung Feuerbach. Auf Höhe der Hausnummer 115 geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache nach links in die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einem 54-jährigen Mann gelenkt wurde. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Rettungsdienst versorgt, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

