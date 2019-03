Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verkehrskontrolle endet im Krankenhaus

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (11.03.2019) in der Büchsenstraße einen 40 Jahre alten Mann kontrolliert, der offensichtlich auf einem nicht zugelassenen einachsigen Stehroller unterwegs war. Beamte kontrollierten den Mann gegen 21.05 Uhr, da sich an dem zulassungspflichtigen Gefährt keine Kennzeichen befanden. Offenbar fehlte auch ein benötigter Versicherungsschutz. Im weiteren Verlauf stellten die Polizeibeamten zudem Alkoholgeruch bei dem 40-Jährigen fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterzog sich der Mann in einem Krankenhaus einer Blutentnahme. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sowie nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der 40-Jährige, der sich lediglich als Tourist in Stuttgart aufhält, auf freien Fuß entlassen.

