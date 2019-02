Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Zwei unbekannte Trickdiebe haben sich am Dienstagnachmittag (19.02.2019) mit einem Trick Zutritt zur Wohnung eines 81 und 78 Jahre alten Ehepaars an der Schreiberstraße verschafft und Bargeld gestohlen. Einer der Täter klingelte gegen 17.00 Uhr an der Wohnung und stellte sich gegenüber der 78-jährigen Frau als neuer Nachbar vor. Er verwickelte sie in ein Gespräch und bat im weiteren Verlauf um ein Glas Wasser, wodurch sich das Gespräch in die Küche verlagerte. Gegen 17.30 Uhr klingelte es und ein weiterer Unbekannter, der sich als Sohn seines Komplizen ausgab, betrat die Wohnung. Die beiden Täter verwickelten die Eheleute in getrennte Gespräche, bevor sie gegen 18.00 Uhr unter einem Vorwand die Wohnung verließen. Abends stellten die Eheleute fest, dass offenbar einer der Unbekannten in einem unbeobachteten Moment mehrere Tausend Euro aus einer Schublade gestohlen hatte. Der erste Täter war etwa 45 bis 50 Jahre, der zweite Täter etwa 35 Jahre alt. Beide hatten einen Dreitagebart und sprachen Deutsch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

