Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Versuchter Raub - Täter festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (09.02.2019) einen 21-jährigen Mann festgenommen, der zuvor versucht hatte, einen 33-Jährigen zu berauben. Dieser befand sich um 03.40 Uhr auf einer Rolltreppe an der S-Bahnhaltestelle Stadtmitte, als er unvermittelt von dem Täter von hinten angegriffen und nach Wertgegenständen abgetastet wurde. Anschließend flüchtete der Täter ohne Beute, konnte aber im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung im Bereich der Theodor-Heuss-Straße festgenommen werden. Der gambische Tatverdächtige wurde am Samstag mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell