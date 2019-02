Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (07.02.2019) an der Einmündung Filderhauptstraße/Halfgarten zwei Autos zusammengestoßen sind. Eine 53 Jahre alte Frau war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Toyota in der Filderhauptstraße Richtung Echterdinger Straße unterwegs, als sie mit dem Toyota eines 68-Jährigen zusammenstieß, der aus der Straße Halfgarten nach links in die Filderhauptstraße abbog. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Zum Unfallhergang machen die Beteiligten unterschiedliche Angaben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

