POL-S: Mutmaßliche Belästigungen auf Eislaufbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (22.11.2018) einen 61 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Mädchen auf einer Eislaufbahn am Keßlerweg belästigt zu haben. Mutmaßlich hat der 61-Jährige am Donnerstag gegen 16.00 Uhr eine 15-jährige Jugendliche beim Schlittschuhlaufen bewusst unsittlich berührt. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen den Mann vorläufig fest. Die Sachverhaltsklärung ergab Hinweise darauf, dass der Mann auch in der Vergangenheit mehrfach in ähnlicher Weise auffällig geworden ist. Er wurde nach Abschluss der ersten Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

