POL-S: In Baustelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag (16.11.2018) in eine Baustelle an der Borsigstraße eingebrochen und haben unter anderen Elektrowerkzeuge gestohlen. Die Täter schoben zwischen 17.00 Uhr und 07.00 Uhr den Bauzaun beiseite und brachen einen Container auf. Aus diesem stahlen sie vier Abbruchhämmer. Aus dem Abbruchgebäude stahlen sie zwei Kabeltrommeln, einen Staubsauger und weitere Elektrogeräte. Der Wert der Gegenstände dürfte nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

