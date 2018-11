POL-S: Fehler beim Abbiegen - Autofahrer schwer verletzt

Stuttgart - Mühlhausen (ots) - Ein Schwerverletzter sowie 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (18.11.2018) in Stuttgart-Mühlhausen zugetragen hat. Ein 61 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr gegen 09.50 Uhr auf der Aldinger Straße von Remseck kommend in Richtung Stuttgart. Auf der linken Seite fuhr parallel eine Stadtbahn der Linie U1 in gleicher Fahrtrichtung, die von einer 48 Jahre alten Frau geführt wurde. Der 61-Jährige bog verkehrswidrig nach links zum Hauptklärwerk Mühlhausen ab und es kam zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn. Der schwerverletzte Pkw-Fahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Stuttgarter Krankenhaus eingeliefert. Auf der Aldinger Straße war der Verkehr beeinträchtigt und musste einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

