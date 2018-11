POL-S: Gemeinsame Fahrgastkontrollen von SSB und Polizei

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - In der Nacht von Freitag (09.11.2018) auf Samstag (10.11.2018) führten Prüfpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und Polizeibeamte mehrerer Reviere Haltestellenvollkontrollen durch. Ab 20.30 Uhr kontrollierten die Prüfer an den Stadtbahnhaltestellen "Schlossplatz", "Neckartor" und "Charlottenplatz" die Fahrgäste der einfahrenden Züge und anschließend ab zirka 01.30 Uhr die Fahrgäste der Nachtbusse an der Haltestelle "Charlottenplatz". Bis 03.30 Uhr wurden 8249 Personen kontrolliert, 426 Fahrgäste hatten keinen gültigen Fahrausweis dabei. Während der gesamten Kontrollaktion musste die Polizei in rund 35 Fällen einschreiten, unter anderem um die Personalien derjenigen festzustellen, die keine Ausweispapiere bei sich hatten.

