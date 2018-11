POL-S: Trickdieb erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Freitag (09.11.2018) einem 88-Jährigen in der Filderbahnstraße mehrere Hundert Euro gestohlen. Der hilfsbereite Senior wollte dem Unbekannten auf dessen Bitte hin gegen 10.50 Uhr Kleingeld wechseln. Er zückte zu diesem Zweck sein Portemonnaie und ließ den Fremden, der ungebeten in das Kleingeldfach fasste, offenbar gewähren und nach Münzen suchen. Der perfide Täter nutzte die Gelegenheit und nahm unbemerkt mehrere Geldscheine aus der Geldbörse. Der 88-Jährige bemerkte den Diebstahl erst später. Eine Beschreibung des Täters liegt nicht vor. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Polizeirevierstation Süd unter der Telefonnummer +4971189904330 entgegen.

