POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Sonntag (09.09.2018) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in ein Büro an der Hohenheimer Straße eingebrochen zu sein. Ein gegen 00.15 Uhr ausgelöster Einbruchsalarm rief die Polizei auf den Plan. Kurz darauf entdeckten die eingesetzten Beamten den 28-Jährigen in einem Hinterhof. Sie fanden bei ihm Einbruchswerkszeuge und Vermummungsmaterial. Das betreffende Büro war aufgebrochen und die Räumlichkeiten waren durchsucht worden. Ob ein aufgefundenes Handy aus dem Einbruch stammt, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Der 28 Jahre alte rumänische Staatsangehörige wurde am 09.09.2018 mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell