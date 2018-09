POL-S: Wohnungseinbrecher am Werk - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen/-Mitte/-Bad Cannstatt (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich am Wochenende (07.09.2018 bis 09.09.2018) an vier Wohnungen in Mühlhausen, Stuttgart-Mitte und Bad Cannstatt zu schaffen gemacht. Einbruchsversuche unternahmen die Unbekannten am Sonntag (09.09.2018) in der Mönchfeldstraße. Sie wollten sich Zutritt zu zwei Wohnungen und vier Büros verschaffen, gelangten jedoch in keine der Räumlichkeiten. Der genaue Zeitpunkt der Einbruchsversuche ist bisher nicht bekannt. An der Hohenheimer Straße brachen unbekannte Täter zwischen Freitag (07.09.2018), 16.00 Uhr und Sonntag, 22.30 Uhr in eine Wohnung im zweiten Stock ein und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Einen weiteren Versuch unternahm ein unbekannter Mann am Samstag (08.09.2018) gegen 16.05 Uhr bei einer Wohnung am Daiberweg. Der Täter gelangte zunächst auf das Gartengrundstück des Gebäudes und wollte sich letztlich Zugang zum dritten Obergeschoss verschaffen. Offenbar wurde er von einer aufmerksamen Zeugin gestört und flüchtete. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben, war hellhäutig und hatte dunkles, kurzes Haar. Zeugen werden gebeten sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell