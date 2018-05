POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mann überfallen - Täter festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (04.05.2018) einen 36-Jährigen festgenommen, der versucht hat, zusammen mit einem unbekannten Mittäter einen ebenfalls 36-Jährigen zu berauben. Einer der Täter fasste dem Geschädigten gegen 21.15 Uhr in der Arnulf-Klett-Passage in die Hosentasche, versuchte das Mobiltelefon zu entwenden und versetzte ihm einen Kopfstoß. Der zweite Täter schlug auf den Geschädigten ein. Der 36-Jährige wurde durch die Tat leicht verletzt. Der algerische Tatverdächtige wird am Samstag (05.05.2018) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

