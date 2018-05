POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-Birkach (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von circa 100.000 Euro entstand am späten Freitagabend (04.05.2018) um 23.40 Uhr bei einem Wohnungsbrand in der Aulendorfer Straße. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer auf dem Balkon der Wohnung ausgebrochen. Die Bewohner der betroffenen Wohnung befanden sich zu dieser Zeit nicht im Haus und entdeckten die Flammen bei ihrer Rückkehr. Das Feuer konnte von der Feuerwehr bis gegen 00.30 Uhr gelöscht werden. Die Wohnung ist aufgrund des entstandenen Schadens nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell