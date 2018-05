POL-S: Wohnungseinbrecher geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Ein bislang unbekannter Täter ist am Samstagmorgen (05.05.2018) in ein Wohnhaus am Pankokweg eingebrochen. Der Täter gelangte gegen 06.50 Uhr über die Terrassentüre in das Gebäude und ergriff die Flucht, als die Wohnungsinhaber ihn auf frischer Tat entdeckten. Der Einbrecher wird als 20-25-jähriger Mann, groß, mit schlanker Statur und schwarzer Hautfarbe sowie blondem Haar mit orangefarbenem Schimmer beschrieben. Er trug eine dunkelblaue Jeans, eine blaue Jacke und Sportschuhe. Zur Fahndung wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

