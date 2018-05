POL-S: Junge Frauen belästigt - Widerstand

Stuttgart (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (01.05.2018) in der Elwertstraße drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 20 Jahren vorläufig festgenommen, die vier junge Frauen belästigt haben sollen. Die 15 bis 17 Jahre alten Frauen befanden sich gegen 19.15 Uhr am Zugang zum Wasengelände, als sie von einer Personengruppe junger Männer belästigt und bedrängt wurden. Eine der Frauen soll hierbei auch begrabscht worden sein. Vor Ort befindliche Polizisten nahmen drei Tatverdächtige vorläufig fest. Der 18-Jährige wehrte sich hiergegen, indem er einem Polizisten die Handschließen entriss. Hierbei erlitt der Beamte leichte Verletzungen, auch ein Streifenwagen wurde dabei leicht beschädigt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell