POL-S: Bestohlener findet sein Fahrrad auf Verkaufsplattform - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (28.04.2018) einen 23 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, Fahrräder gestohlen zu haben. Ein 30-Jähriger, dessen Fahrrad in der Zeit von Montag (23.04.2018) bis Mittwoch (25.04.2018) in der Deckerstraße gestohlen worden war, erkannte dieses auf einer Internetverkaufsplattform wieder. Zum Schein vereinbarte er am Samstag gegen 17.30 Uhr einen Besichtigungstermin an der Waiblinger Straße und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige noch zwei weitere gestohlene Fahrräder zum Verkauf anbot. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

