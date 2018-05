POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Einbrecher zufällig wiedererkannt - Festnahme

Stuttgart-Möhringen (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (27.04.2018) in der Rembrandtstraße einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der verdächtigt wird am Freitag (22.12.2017) einen Einbruch in einer Wohnung an der Vaihinger Straße begangen zu haben. Zwei Zeugen hatten den Tatverdächtigen am 22.12.2017 gesehen, offenbar kurz nachdem dieser in die Wohnung an der Vaihinger Straße eingebrochen war. Bei dieser Tat erbeutete der Tatverdächtige offenbar mehrere Hundert Euro. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen damals erfolglos. Zufällig sahen dieselben Zeugen den Tatverdächtigen am Freitag (27.04.2018) gegen 19.10 Uhr im Bereich der Rembrandtstraße wieder und verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Der 35 Jahre alte Kroate wurde am Samstag (28.04.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

