POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (27.04.2018) in Möhringen zwei mutmaßliche Drogenhändler im Alter von 39 und 43 Jahren festgenommen. Die Beamten wollten gegen 17.00 Uhr auf der Bundesstraße 27 einen Opel Astra kontrollieren. Während die Streife das Fahrzeug zur Ausfahrt Fasanenhof lotste, sahen die Beamten, dass der Beifahrer mehrere Päckchen aus dem Fenster warf. Bei der späteren Absuche fanden Polizisten die Tütchen mit insgesamt rund 15 Gramm Heroin und fünf Gramm Kokain. Der 39-jährige deutsche Staatsangehörige sowie der 43 Jahre alte Türke wurden festgenommen und am Samstag (28.04.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehle erließ.

