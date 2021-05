Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tierischer Gewahrsam; Verkehrsunfälle; Einbruch in Schnellgaststätte

Reutlingen (ots)

Tierischer Gewahrsam

Ein Bussard hat die Nacht zum Dienstag in polizeilichem Gewahrsam verbracht. Eine Frau rief am Montagabend, gegen 21.30 Uhr, beim Polizeirevier Reutlingen an und teilte mit, dass ihre Tochter beim Spazierengehen einen verletzten Greifvogel auf der Grünfläche hinter einer Tankstelle in der Kniebisstraße aufgefunden hätte. Bis zum Eintreffen der Streife in Rommelsbach hatten sie den Bussard bereits in einen größeren Vogelkäfig gelegt. Da zunächst keine tierärztliche Hilfe erreicht werden konnte, transportierten die Beamten den Bussard zu ihrer Dienststelle, wo er unter polizeilicher Aufsicht die Nacht verbringen durfte. Im Laufe des Vormittags wurde das verletzte Tier zum Vogelschutzzentrum Mössingen gebracht. (ms)

Sonnenbühl (RT): Riskant überholt

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen einen 21-Jährigen, der am Dienstagmorgen auf der L 382 einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 6.30 Uhr mit seiner Mercedes A-Klasse auf der Landesstraße von Undingen in Richtung Genkingen unterwegs. Kurz vor der Ortseinfahrt Genkingen überholte er in einer Rechtskurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge, wobei er mit seinen linken Rädern auf einen geschotterten Feldweg geriet. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab auf eine Wiese. Dort krachte der Mercedes zunächst gegen drei Obstbäume, bevor er in ein abgezäuntes Ziegengehege schleuderte und dort mit zwei Ziegen kollidierte. Beide Tiere verendeten noch vor Ort. Der Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt, wurde aber vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Rottenburg (TÜ): Gas und Bremse verwechselt

Die Verwechslung der Pedale dürfte die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall am Montagmittag in Rottenburg sein, bei dem eine Autofahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden ist. Gegen 12.30 Uhr trat eine 85-Jährige beim Ausparken in der Winghoferstraße offenbar anstatt auf die Bremse auf das Gaspedal ihrer Mercedes B-Klasse. Darauf fuhr der Wagen in einem großen Rechtsbogen gegen einen geparkten VW, streifte ein Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen die Mauer einer Tiefgarageneinfahrt. Durch die Wucht des Aufpralls löste am Mercedes das Airbag-System aus. Die Seniorin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Beifahrer im Alter von 55 Jahren war unverletzt geblieben. Allein der Blechschaden an der B-Klasse dürfte sich auf schätzungsweise 15.000 Euro belaufen. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. (mr)

Balingen (ZAK): Blinklicht am Bahnübergang übersehen

Den Umständen entsprechend glimpflich ausgegangen ist eine kurze Unachtsamkeit eines Autofahrers am Montagabend in Balingen. Ein 81-Jähriger war mit seiner Mercedes C-Klasse gegen 19.40 Uhr auf der Sichelstraße in Richtung Behrstraße unterwegs. Am dortigen Bahnübergang übersah er den derzeitigen Ermittlungen zufolge aufgrund der tiefstehenden Sonne das blinkende Rotlicht und fuhr auf die Gleise. Dabei stieß die sich senkende Bahnschranke gegen die Motorhaube, die Windschutzscheibe sowie gegen das Dach des Pkw. Der Senior bemerkte seinen Fehler und wollte zurücksetzen, was jedoch aufgrund der geschlossenen Schranke bereits nicht mehr möglich war. Beim Rückwärtsfahren wurde zudem die Heckscheibe des Wagens durch den Schrankenbaum eingedrückt. Im Anschluss lenkte der Mann sein Fahrzeug geradeaus vom Bahnübergang und stellte es in der gegenüberliegenden Behrstraße ab. Zu einer Gefährdung des herannahenden Zugs war es nicht gekommen. Der Schaden am Mercedes beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 8.000 Euro. Die Beschädigungen an der Schrankenanlage betragen zirka 500 Euro. Deren Funktion wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Schnellgaststätte eingebrochen (Zeugenaufruf)

In eine Schnellgaststätte in der Straße Bahnhof sind Unbekannte am frühen Dienstagmorgen eingebrochen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge verschafften sich möglicherweise mehrere Unbekannte zwischen 1.45 Uhr und 2.30 Uhr durch das Aufhebeln einer Türe an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Gastraum. Auf ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen etwa einen Meter großen und etwa 40 Zentimeter breiten Standtresor, den sie komplett mitgehen ließen. Zum Abtransport des Tresors dürfte mindestens ein Kombi notwendig gewesen sein. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Albstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Kientenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Albstadt, Telefon 07432/955-0. (cw)

