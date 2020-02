Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche in Bauwagen, Firmen und Pkw; Unglücksfall; In Schule randaliert; Verkehrsunfälle; Polizisten angegriffen

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Bauwagen aufgebrochen

In den Bauwagen im Hägentäle in der Verlängerung des Zwingwegs ist ein Unbekannter zwischen Donnerstag, Mitternacht, und Samstag, 14.30 Uhr, eingebrochen. Über ein Fenster drang der Einbrecher gewaltsam in den Bauwagen ein, wobei er sich den bisherigen Ermittlungen zufolge verletzt haben dürfte. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf die Getränkekasse, die er mitgehen ließ. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt. (cw)

Münsingen (RT): 82-jähriger Mann tot aufgefunden

Von einem tragischen Unglücksfall gehen die Ermittler der Kriminalpolizei nach dem Fund einer Leiche auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nach dem derzeitigen Kenntnisstand aus. Gegen 9.45 Uhr wurde der Mann aus dem Landkreis Calw in der Nähe von Böttingen an der Panzerringstraße gefunden. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Da der Mann Verletzungen aufwies und die Hintergründe zunächst unklar waren, wurden umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Unter anderem zur Fertigung von Luftaufnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise auf eine Straftat oder eine Beteiligung Dritter konnten nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht festgestellt werden. Vielmehr ist von einem Sturzgeschehen auszugehen. (cw)

Bad Urach (RT): In Schule randaliert

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Schule am Graf-Eberhard-Platz angerichtet haben. Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, zerstörten die Täter eine Scheibe an einer Nebeneingangstür und verschafften sich so Zutritt zum Schulgebäude. Dort durchwühlten sie Jacken an den Garderoben und versprühten einen Pulverlöscher im Haus. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Zwiefalten (RT): Junger Mann verletzt 58-Jährigen und zwei Polizeibeamte

Wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt das Polizeirevier Münsingen gegen einen 27-Jährigen aus einer Reutlinger Kreisgemeinde, der bei einer Fasnetsveranstaltung am Sonntagabend zunächst einen anderen Besucher angegriffen und später die eingesetzten Polizeibeamten attackiert und verletzt haben soll. Gegen 22 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass ein Mann von einem anderen niedergeschlagen worden sei. Nach derzeitigem Kenntnisstand schlug der 27-Jährige auf der Brücke vor dem Münster einem 58-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Ältere fiel zu Boden, schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und war offenbar kurzzeitig bewusstlos. Er wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Während der anschließenden polizeilichen Maßnahmen vor Ort, die von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Riedlingen durchgeführt wurden, versetzte der 27-jährige Verdächtige einem der Beamten einen Faustschlag ins Gesicht und Tritte gegen den Körper. Der andere Beamte wurde ebenfalls mit Tritten und Kniestößen traktiert. Beide mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Beim alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Blutprobe veranlasst. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund der Körperverletzung zum Nachteil des 58-Jährigen, dauern noch an. (ak)

Dettingen unter Teck (ES): Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Erheblich alkoholisiert war ein Autofahrer, der am frühen Montagmorgen, gegen zwei Uhr, in der Weinbergstraße in Fahrtrichtung Mühlstraße unterwegs war und mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abkam. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnten sie starken Alkoholgeruch beim unverletzten VW-Lenker feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille, weshalb bei dem 29-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrer gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Das Fahrzeug musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden. (sk)

Deizisau (ES): Tresor gestohlen

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Firma im Schießhausweg eingebrochen und haben dort einen Tresor gestohlen. Zwischen Freitag, 22 Uhr, und Sonntag, 14.15 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Gebäude durchbrachen sie eine Wand, um in einen Büroraum zu gelangen, aus dem sie den Tresor mitgehen ließen, den sie aus dem Gebäude transportierten und anschließend vermutlich mit einem Fahrzeug wegschafften. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung der Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Betrunken aufgefahren

Ganz erheblich betrunken war ein 41-Jähriger, der am Sonntagmittag an der Einmündung Hanns-Martin-Schleyer-Brücke/Weilstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 15 Uhr mit seinem Audi A6 auf der Brücke in Richtung Weilstraße unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass an der roten Ampel an der Einmündung zur Weilstraße ein Hyundai stand und krachte diesem ins Heck. Der 75 Jahre alte Fahrer und die 74-jährige Beifahrerin im Hyundai bleiben zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 41-Jährigen starken Alkoholgeruch fest. Eine entsprechende Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und er musste nachfolgend einer Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Olgastraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Über ein Fenster an der Gebäuderückseite verschaffte sich der Täter zwischen 18 Uhr und 16.30 Uhr gewaltsam Zutritt und durchsuchte die Büroräume. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (cw)

Tübingen (TÜ): Auto aufgebrochen

Eine im Fahrzeug sichtbar abgelegte Handtasche hat am Sonntagmittag einen Dieb angelockt. Zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr schlug der Unbekannte eine Scheibe an dem in der Uhlandstraße geparkten Smart ein, schnappte sich die Handtasche und flüchtete unerkannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): In Rohbau eingebrochen

Unbekannte Täter wurden zwischen Samstag 15 Uhr und Montag 5.30 Uhr auf der Baustelle eines Rohbaus in der Südstadt fündig. Sie brachen in der Eisenbahnstraße gewaltsam ein verschlossenes Lager auf und entwendeten anschließend Werkzeug im Wert von etwa 1.000 Euro. (sk)

Mössingen (TÜ): Diebstahl aus Pkw

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 11.10 Uhr, einen in der Rostocker Straße geparkten VW durchsucht hat. In dem, den polizeilichen Ermittlungen zufolge unverschlossen geparkten Wagen stieß er auf eine Geldbörse, aus der er einen kleineren Bargeldbetrag mitgehen ließ. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (cw)

Albstadt (ZAK): Wind bringt Radler zu Fall

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Unfall am Sonntagmorgen. Der 33-Jährige fuhr gegen 9.20 Uhr die Heilig-Brünnle-Straße entlang. Auf Grund einer starken Windböe kam er mit seinem Rad zu weit nach rechts und streifte mit seinem Pedal den Bordstein. Er stürzte in Folge auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Der Radfahrer, welcher einen Schutzhelm trug, wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf etwa 300 Euro. (sk)

