Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Raub an Bushaltestelle in Haft (Tübingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 25.08.2019/11.10 Uhr

Tübingen (TÜ): Im Fall des Raubes zum Nachteil eines 24-Jährigen am 24.08.2019 an einer Bushaltestelle in der Aixer Straße verbuchen die Staatsanwaltschaft und das Kriminalkommissariat in Tübingen einen Ermittlungserfolg. Bislang konnten zwei Tatverdächtige identifiziert werden. Einer der beiden, ein 21-jähriger syrischer Staatsbürger, wurde zwischenzeitlich festgenommen.

Wie bereits berichtet, war das Opfer gegen 23 Uhr an der Haltestelle von mehreren Personen abgepasst und von einem der Männer geschlagen und getreten worden. Dieser hatte vom Geschädigten die Aushändigung von Wertgegenständen verlangt und schließlich dessen Bargeld geraubt.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen geriet der 21 Jahre alte Tatverdächtige schnell ins Visier der Kriminalbeamten. Ihm werden sowohl die Schläge und Tritte als auch der Raub des Geldes zur Last gelegt. Bei einem seiner Komplizen handelt es sich mutmaßlich um einen 22-jährigen Landsmann. Dieser soll das Opfer, das sich unmittelbar vor der Tat als Fahrgast in einem Linienbus aufgehalten hatte, zusammen mit zwei noch unbekannten Beteiligten aus dem Fahrzeug gedrängt haben.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein bis dahin noch nicht angezeigter Vorfall bekannt, der sich offenbar wenige Tag zuvor ereignet hatte. Demnach soll der 21-Jährige bereits am späten Abend des 19.08.2019 versucht haben, den Geschädigten zu berauben, was aber aufgrund der Gegenwehr des Opfers und des Eingreifens von Zeugen gescheitert war.

Aufgrund dieser Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Tatverdächtigen sowie einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen. Seine Festnahme erfolgte am Mittwochmorgen. Der Mann wurde am Donnerstag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sein 22 Jahre alter, mutmaßlicher Komplize befindet sich derzeit auf freiem Fuß. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Tübingen, auch zu den beiden noch unbekannten Beteiligten, dauern an. (mr)

