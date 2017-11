POL-RT: Junger Mann bei Raub schwer verletzt, Einbrüche, Unfall, Fahrradkontrollen, Fahrzeug aufgebrochen

Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): In Schule eingebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gebäude der Hochschule in der Flandernstraße, im Stadtteil St. Bernhardt, eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und sieben Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er in der Cafeteria auf eine Kasse mit Wechselgeld, die er aufhebelte und ausplünderte. Anschließend bediente er sich am Süßigkeitenregal und ließ dort diverse Schokoriegel im Wert von etwa 100 Euro mitgehen. Im Schulgebäude versuchte er weitere verschlossene Türen aufzubrechen. Die Türen hielten zumeist seinem brachialen Vorgehen stand. Im Verwaltungsbereich gelang es ihm eine Türe aufzuwuchten. In den dahinterliegenden Büroräumen durchwühlte er die Schränke und Schreibtische. Verschlossene Schranktüren oder Schubladen riss er gewaltsam auf oder hebelte sie auf. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte nichts Nennenswertes gestohlen worden sein. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt und übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/310576810 um sachdienliche Hinweise. (cw)

Kirchheim (ES): Fahrradkontrollen an Schule

Rund die Hälfte der Fahrräder mussten bei einer Kontrolle am Freitagmorgen am Ludwig-Uhland-Gymnasium in der Hahnweidstraße beanstandet werden. Beamte des Polizeireviers, der Verkehrsprävention und des gemeindlichen Vollzugsdienstes führten zusammen mit einem Präventionslehrer der Schule in der Zeit zwischen sieben Uhr und 8.15 Uhr Fahrradbeleuchtungskontrollen durch. Von den etwa 30 Rädern kamen 16 wegen Beleuchtungsmängeln zur Beanstandung. Teilweise waren keine vorhanden oder defekt bzw. unvollständig oder ohne Batterieladung. Allen Beanstandeten wurden Mängelberichte ausgestellt. Der Präventionslehrer wird nun die Behebung der Mängel überwachen und nachkontrollieren. Die Fahrradbeleuchtungskontrolle stieß allgemein auf positive Reaktionen. (jh)

Reichenbach (ES): 21-Jähriger niedergeschlagen und ausgeraubt (Zeugenaufruf)

Mit einer stark blutenden Kopfplatzwunde ist am Donnerstagnachmittag, gegen 13.30 Uhr, ein 21-Jähriger nahe der Unterführung am Bahnhof von Passanten aufgefunden worden. Der junge Mann war nicht ansprechbar und stand unter Alkoholeinwirkung. Aufgrund der Auffindesituation ging man zunächst von einem Sturzgeschehen aus. Als er schließlich zu sich kam, gab er an, in der Unterführung des Bahnhofs von zwei ihm unbekannten Männern niedergeschlagen und seines Geldbeutels beraubt worden zu sein. Im Geldbeutel soll sich kein Bargeld, lediglich Ausweis, EC-Karte und Versichertenkarte befunden haben. Nach notärztlicher Versorgung vor Ort wurde der stark am Kopf Verletzte vom Rettungsdienst zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Esslingen hat daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Von den Tätern konnte folgende Beschreibung erlangt werden:

Täter 1: etwa 20 Jahre alt, zirka 170-175 cm groß, kräftige Statur, dunkle Haare, bekleidet mit gelbem Mantel und Strickmütze, Brillenträger.

Täter 2: etwa 16-18 Jahre alt, hellhäutig, gleiche Größe, bekleidet mit Jeans.

Die Kriminalpolizei sucht jetzt noch Zeugen des Tatgeschehens. Sachdienliche Hinweise, insbesondere auch zu den Tätern, werden unter Tel. 0711/3990-330 entgegengenommen. (jh)

Hochdorf (ES): Hochwertige Maschinen aus Transporter gestohlen

Werkzeugmaschinen und Zubehör im Wert von etwa 8.000 Euro sind in der Zeit von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 7.20 Uhr, aus einem Transporter im Breitwiesenweg gestohlen worden. Bislang unbekannte Täter schlugen an dem Mercedes Vito, der auf dem Parkplatz der Breitwiesenhalle geparkt war, die Heckscheibe ein. Anschließend räumten die Diebe den Laderaum aus. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.000 Euro. (ms)

Rottenburg (TÜ): Ohne anzuhalten in Kreuzungsbereich eingefahren

Ohne anzuhalten ist eine Autofahrerin am Freitagmorgen in einen Kreuzungsbereich eingefahren und hat einen heftigen Unfall verursacht. Die 69-Jährige befuhr mit einem Daihatsu gegen 9.45 Uhr die Siebenlindenstraße. An der Kreuzung mit der vorfahrtsberechtigten L 361 wollte sie geradeaus weiterfahren. Ohne abzubremsen fuhr sie laut Zeugenangaben in die Landesstraße ein. Dort kam es zur Kollision mit dem BMW X5 eines 54-Jährigen, der von Kiebingen kommend unterwegs war. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampel nicht in Betrieb. Die Fahrzeuge stießen so heftig zusammen, dass sie sich drehten und so stark beschädigt wurden, dass beide abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. (ms)

Mössingen (TÜ): Mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 17 Uhr, bis Freitagvormittag, elf Uhr, ist in eine Gaststätte in der Straße Auf der Lehr eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter hebelte vom Hofraum aus ein Fenster auf. Im Lokal sowie einem Nebenraum öffnete der Einbrecher gewaltsam sechs Geldspielautomaten und räumte sie aus. Wie viel Geld dem Langfinger in die Hände fiel, ist bislang unbekannt. An dem Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wie hoch sich der Schaden an den Automaten beläuft, muss noch ermittelt werden. (ms)

