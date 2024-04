Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach, Haslach - Vermehrte Diebstähle, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach, Haslach (ots)

Am Donnerstagmittag kam es zu mehreren Diebstählen in verschiedenen Märkten. In einem Laden in der Keramikstraße in Zell am Harmersbach entwendete eine bislang Unbekannte gegen 15 Uhr offenbar Kosmetikartikel im Wert von über 700 Euro. Die weibliche mutmaßliche Täterin verließ nach ersten Erkenntnissen den Laden, ohne die Waren zu bezahlen. Zeugenangaben zu Folge stieg die Frau nach dem Verlassen des Marktes in einen schwarzen VW mit Villinger-Schwenninger Kennung.

Allem Anschein nach erfolgte durch die gleiche Person nur wenige Minuten später ein Diebstahl in einem Laden in Haslach. Der dort entstandene Diebstahlschaden ist aktuell Teil der Ermittlungen.

Gegen 16:30 Uhr betrat die mutmaßliche Täterin einen weiteren Markt in Hausach. Da die dortigen Mitarbeiter offenbar bereits über die Vorkommnisse in den anderen Läden informiert waren, versuchten sie die Türen zu verschließen. Der bislang Unbekannten gelang die Flucht, zu einem Diebstahlschaden kam es nicht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach unter der Rufnummer: 07835 547490 zu melden. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell