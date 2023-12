POL-OG: Bühl - Handtasche weg

Baden-Baden, Neuweier (ots) - Am Donnerstagmittag kam es gegen 13:30 Uhr an einem Schuppen in der Weinstraße zu einem Mülleimerbrand. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte der Auslöser für die Brandentwicklung offenbar in der Entsorgung noch warmer Asche in einem Restmülleimer zu suchen sein. In der Folge brannten zwei weitere benachbarte Mülltonnen aus, die Fassade des Schuppens wurde beschädigt. Dennoch ...

