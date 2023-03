Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Zell Weierbach - Sachbeschädigung

Offenburg (ots)

Durch einen Zeugen wurde am Mittwoch bekannt, dass sich mehrere Jugendliche an einer Parkbank in der Weingartenstraße im Bereich "Drachenwiese" zu schaffen machten. Beim Erblicken einer Polizeistreife kurz vor 17 Uhr flüchteten zwei Personen, zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren konnten festgestellt werden. An der Parkbank wurden sämtliche Holzelemente offenbar mit einer Kettensäge durchtrennt. Das mutmaßliche Tatmittel ließ sich allerdings nicht auffinden. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 450 Euro. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Duo an die Eltern übergeben. Nun erwarten sie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

/ph

