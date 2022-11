Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Indoor-Anlage beschlagnahmt

Hausach (ots)

Nachdem sich bereits im Juli der Verdacht ergab, dass ein Mann offenbar Cannabis zu Hause anbaut, erhärtete sich der dieser nach Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Haslach. In der Folge wurde ein durch die Staatsanwaltschaft Offenburg beim Amtsgericht Offenburg erwirkter Durchsuchungsbeschluss am gestrigen Donnerstag vollzogen. Bei den Maßnahmen konnte in einem der Zimmer seiner Wohnung eine professionelle, in Betrieb befindliche Indooranlage mit mehreren Pflanzen aufgefunden werden. Die zum Teil erntereifen Pflanzen, die dazugehörige Aufzuchttechnik und das in diversen Behältnissen aufbewahrte Marihuana wurden beschlagnahmt. Die Frage, ob der Tatverdächtige über den eigenen Konsum hinaus auch für einen möglichen Verkauf hergestellt hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

/rs

