Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Kontrolle verloren

Gaggenau (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der L79A bei der Auffahrt zur B462 zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes-Kleintransporters wollte gegen 14:25 Uhr die L79A verlassen und übersah beim Linksabbiegen offensichtlich einen in entgegengesetzte Richtung fahrenden Seat. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

