Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Altpapiercontainer in Brand

Sinzheim (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 17:35 Uhr und 18:15 Uhr geriet ein Altpapiercontainer in der Nowackistaß ein Brand. Beim Eintreffen der Polizeistreife war das Feuer bereits gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei Kinder für den Brand verantwortlich sein. Am Gebäude und am Container entstand kein Sachschaden. Die Beamten des Polizeipostens Baden-Baden-Oos haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

