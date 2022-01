Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Nach Diebstahl Zeugen gesucht

Achern (ots)

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, entwendeten zwei noch unbekannte Männer eine Geldmappe aus einem Ladengeschäft in der Straße "Zum Klauskirchl". Nachdem eine Zeugin durch einen des Duos im hinteren Bereich des Geschäfts in ein Gespräch verwickelt wurde, hielt sich ein etwa 165 Zentimeter großer, etwa 35 Jahre alter Mann im Eingangsbereich auf. Offenbar nahm er in einem unbeobachteten Moment eine Mappe mit Bargeld an sich und verließ den Laden bevor der andere das Verkaufsgespräch mit der Frau beendete. Er soll untersetzt mit einem länglichen Gesicht gewesen sein, dunkel gekleidet und eine Mütze oder Kapuze getragen haben. Der andere Verdächtige soll gebrochen Deutsch gesprochen haben, etwa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, sehr schlank gewesen sein und kantiges Gesicht gehabt haben. Er soll eine hellblauen Jeans, eine dunkle kurze Jacke sowie eine dunkle Mütze getragen haben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

