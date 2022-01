Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Kontrolliert

Rastatt (ots)

Nach dem Anruf einer Anwohnerin der Bleichstraße am Mittwochabend haben Beamte des Polizeireviers Rastatt eine Personengruppe einer Kontrolle unterzogen. Die Männer versammelten sich kurz nach 18 Uhr an einem dortigen Anwesen, was die besorgte Frau offenbar aufgrund eines Körperverletzungsdelikts Anfang der Woche zu einem Notruf bewegte. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeistreifen etwa 15 Personen antreffen und kontrollieren. Nach derzeitigem Stand ergaben sich hierbei keine strafbaren Handlungen. Nach der Kontrolle verließ die Gruppe die Örtlichkeit. Ob tatsächlich ein Zusammenhang mit der Körperverletzung besteht, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

/ae

