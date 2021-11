Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Zusammenstoß

Zeugen gesucht (NACHTRAGSMELDUNG)

Friesenheim (ots)

Nach dem Frontalzusammenstoß am Mittwochmittag auf der B3 wurden die beschädigten Fahrzeuge mittlerweile abgeschleppt. Die Reinigung der Fahrbahn dauert jedoch aktuell noch an. Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, mit den Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 in Kontakt zu treten.

Ursprungsmeldung vom 24.11.2021, 15.21 Uhr

Nach einem schweren Verkehrsunfall am heutigen Mittwochmittag auf der B3 zwischen Friesenheim und Oberschopfheim ist die Bundesstraße aktuell noch komplett gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen sind kurz vor 14 Uhr der Fahrer eines Mercedes und der Fahrer eines Peugeot frontal zusammengeprallt. Der 42 Jahre alte Lenker des Peugeot, der mutmaßlich den Unfall verursacht haben soll, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Mercedes trug ebenfalls Blessuren davon. Derzeit läuft die Räumung der Unfallstelle mit Unterstützung von Einsatzkräften der örtlichen Feuerwehr. Die zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

