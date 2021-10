Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Kaminbrand

Forbach (ots)

Ein Kaminbrand hat am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Kapellenstraße geführt. Leicht entzündlicher Glanzruß dürfte für die Flammen in dem Kamin verantwortlich gewesen sein. Die Feuerwehren Forbach und Hundsbach hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell