Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Besonders schwerer Fall des Diebstahls, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Unbekannte machten sich am Donnerstagmorgen in einer Bar in der Friedrichstraße zu schaffen. In der Zeit zwischen 6.30 Uhr bis 8.00 Uhr hebelten die ungebetenen Besucher die hintere Eingangstür auf und durchforsteten die Räumlichkeiten. Nachdem es ihnen misslang, die Spielautomaten zu öffnen, entwendeten sie einen Geldbeutel aus einer Schublade im Kassenbereich. Zeugen des Vorfalls wenden sich unter der Telefonnummer 07821 277-0 an die Beamten des Polizeireviers Lahr.

/lk

