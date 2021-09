Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unachtsamkeit im Straßenverkehr

Offenburg (ots)

Aufgrund von Unachtsamkeit wurde am Mittwochvormittag ein Hund durch ein Auto verletzt. Die Fahrerin eines Kia befuhr um 11:00 Uhr die "Freiburger Straße" in Richtung Kinzigbrücke. Auf Höhe der Einmündung "Am Unteren Mühlbach" überquerte ein Fußgänger mit seinen beiden Hunden die Straße. Dabei erfasste die Autofahrerin einen der beiden Vierbeiner und verletzte diesen leicht. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell