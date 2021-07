Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Renitent

Rastatt (ots)

In einem Nahverkehrsbus weigerte sich am Mittwochmorgen ein Fahrgast einen geeigneten Mund- und Nasenschutz zu tragen. Die Aufforderung, den Bus zu verlassen, beantwortete der 30-Jährige mit einem körperlichen Angriff auf einen Fahrgast, der dem Busfahrer zu Hilfe gekommen war. In Folge dessen wurde die Polizei zu Hilfe gerufen, die den Angreifer gegen 7:45 Uhr letztendlich in Gewahrsam nahm. Hierbei leistete dieser Widerstand. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren. /ag

